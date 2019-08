Bloomberg estime que le dollar est une menace pour l’économie des États-Unis

Une hausse précipitée du dollar impacterait l’économie américaine, indique Bloomberg, et pourrait provoquer une récession économique dans le pays.

Le renforcement du dollar pourrait lancer un défi à l’économie mondiale, écrit Bloomberg. Cette tendance impacte déjà négativement les multinationales comme Coca-Cola, Caterpillar et Boeing, et plus particulièrement leurs bénéfices. Cela contribue également à l’augmentation des dépenses des sociétés étrangères qui ont des créances de plusieurs millions de dollars.

Selon Morgan Stanley et Brandywine Global Investment Management, la dynamique du dollar serait un catalyseur potentiel d’une récession à venir aux États-Unis et dans le monde. Le cours risque de chuter de 25% sur les cinq prochaines années.

Face à un dollar instable, des économistes misent de plus en plus sur le won sud-coréen, la couronne tchèque, le dollar néo-zélandais, le yen japonais et le franc suisse.

Donald Trump a à plusieurs reprises mis en garde contre un «dollar trop fort». Il appelle depuis deux ans la Réserve fédérale américaine (Fed) à affaiblir le dollar, et critique son dirigeant Jerome Powell, mais la devise américaine n’a fait que se renforcer depuis le début de l’année.