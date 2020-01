De la bière russe s’aventure sur les marchés de sept pays étrangers

La région russe de Nijni Novgorod a augmenté d’un quart ses exportations de bière en un an seulement, une première pour la Russie.

L’oblast (région) de Nijni Novgorod, situé sur la Volga, a commencé à exporter de la bière dans sept pays, a fait savoir le service de presse de l’administration régionale.

«Les entreprises de Nijni Novgorod ont commencé en 2019, pour la première fois, à exporter de la bière. La production a été livrée en Biélorussie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Mongolie, en Arménie, au Kirghizistan et au Tadjikistan», précise le communiqué.

Selon le ministère régional de l’Agriculture, 50 entreprises de la région de Nijni Novgorod exportent actuellement leur production agro-alimentaire, soit 25% de plus par rapport au début de l’année 2019.

La plus grande part revient aux produits à base d’huile et de graisse, exportés vers les pays de l’UE, aux États-Unis, en Chine, au Danemark et dans environ 20 autres pays.

En outre, la région exporte des pommes de terre, des pâtes alimentaires, des arômes de fruits et de baies, des glaces, des produits à base d’œufs et des bovins.

Sanctions antirusses

La Russie est frappée de sanctions économiques imposées par les États-Unis, l'Union européenne ainsi que d'autres pays ou institutions depuis la crise ukrainienne de 2014. En réponse, elle a introduit un embargo sur les produits alimentaires venant de l'Union européenne, de Norvège, d'Australie, du Canada et des États-Unis. D'après une étude des économistes Matthieu Crozet, de l'Université Lingnan de Hong Kong, et Julian Hinz, de l'Institut pour l'économie mondiale de Kiel, les sanctions représentent un manque à gagner commercial de quatre milliards de dollars par mois, supporté presque à parts égales par la Russie (52%) et les pays qui ont introduit les sanctions (48%).