Le FMI n’a que les lettres russes pour décrire la situation de l’économie mondiale

La courbe d’évolution de l’économie mondiale après l’adoption par différents pays de mesures anti-Covid sera si complexe que seul l’alphabet russe convient pour la décrire, a déclaré lundi 2 novembre Antonio Spilimbergo, directeur adjoint du département des Études du Fonds monétaire international (FMI), lors du Forum boursier international de Moscou.

M.Spilimbergo a noté que la récession actuelle ne ressemblait à aucune récession précédente avant de conseiller de rechercher une forme appropriée de la courbe de récupération «dans la jungle de l’alphabet russe».

Cette récession «est vraiment très étrange, unique, et pas seulement en matière d’ampleur […]. Il vaut mieux la décrire non au moyen des lettres de l'alphabet latin, mais avec des lettres russes. La courbe de récupération aurait la forme de la lettre Ш […] ou peut-être Я ou Ю. Je chercherais une lettre convenable dans l'alphabet russe», a indiqué le responsable.

À son avis, il faut s’attendre à un graphique non linéaire d’évolution de l’économie ces prochains mois.

«Je pense que nous aurons une sorte de montagnes russes, des hauts et des bas pendant au moins quelques mois de plus», a ajouté le représentant du FMI avant d’estimer que la situation reviendrait à la normale lorsqu'un remède efficace contre le Covid-19 serait trouvé.

Renoncer aux lettres indiquant la reprise générale des indices

Le 30 octobre, lors du forum Russia Calls!, Christopher Granville, directeur général pour les marchés de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique de TS Lombard, a proposé de renoncer aux lettres latines couramment utilisées U ou V pour décrire l’évolution de l'économie mondiale après la pandémie de Covid-19.

Selon lui, ces lettres indiquent la reprise générale des indices, alors qu’il vaut mieux opter pour la lettre K, puisqu’il y aura simultanément des secteurs en hausse et en baisse.

Le Covid-19 a touché le monde entier. Plus de 46 millions de cas d'infection ont été enregistrés, 1,2 million de personnes sont décédées. Le plus grand nombre de patients est signalé aux États-Unis, en Inde et au Brésil.