Les réflexions d’Elon Musk sur le bitcoin lui ont fait perdre 15 milliards de dollars

Entre les 22 et 23 février, Elon Musk a perdu 15 milliards de dollars, laissant sa place d’homme le plus riche du monde à Jeff Bezos, selon le Bloomberg Billionaires Index. Une perte liée à la chute des actions de Tesla.

Le patron de Tesla et SpaceX Elon Musk n’est plus la personne la plus riche du monde, affirme Bloomberg. Selon son classement des plus grandes fortunes mondiales, il a perdu 15 milliards de dollars (environ 12,3 milliards d’euros) en 24 heures, ce qui permet au PDG d’Amazon Jeff Bezos et ses 186 milliards (environ 153 milliards d’euros) de reprendre sa première place.

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

Selon Bloomberg, les commentaires d’Elon Musk sur le bitcoin de ce week-end ont contribué à faire chuter l’action de Tesla de 8,6%, sa plus forte baisse depuis septembre. Il avait notamment écrit que la valeur de cette cryptomonnaie et de son rival l’Ethereum «semblait élevée».

Deux semaines plus tôt, le constructeur automobile avait annoncé avoir ajouté l’équivalent de 1,5 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d’euros) en bitcoin à son bilan. Après avoir enregistré un bond de 400% au cours de l’année 2020, le bitcoin a encore baissé ce mardi pour le deuxième jour consécutif.

La chute du bitcoin a donc contribué à celle des actions de Tesla, analyse Bloomberg. En mai 2020, le milliardaire avait déjà engendré une baisse de 10% de ses actions en tweetant que les prix de ses véhicules électriques étaient «trop élevés».

Concurrence avec Bezos

Après que Jeff Bezos a occupé la première place du Bloomberg Billionaires Index pendant trois ans, Elon Musk l’a détrôné en janvier de cette année. Depuis, les deux milliardaires ont échangé plusieurs fois leurs places au rythme des fluctuations de l’action Tesla. Ce lundi, elle se clôturait à 714,5 dollars (environ 588 euros), contre 3.180 dollars (environ 2.617 euros) pour celle d’Amazon.