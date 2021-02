Le géant du e-commerce russe débarque en France

Après l’Allemagne, la Pologne et la Slovaquie, Wildberries, poids lourd du commerce électronique en Russie, décide d’élargir ses horizons européens un peu plus au sud et de partir à la conquête de la France, de l’Espagne et de l’Italie, avec le lancement officiel de ses sites respectifs le 24 février.

Interrogé par Sputnik, Vyacheslav Ivaсhtchenko, directeur du développement de Wildberries, reconnaît que l’entrée sur le marché européen est un vrai défi pour cette entreprise désormais présente dans 13 pays, pour la plupart de l’ex-URSS.

France, terreau fertile pour l’e-commerce

À la question de savoir pourquoi la société a choisi de s’implanter dans l’Hexagone, M.Ivaсhtchenko répond qu’aujourd’hui, le marché français de l'e-commerce ne cesse de se développer.

En effet, avec le confinement et le reconfirment, l’année 2020 a bouleversé les habitudes d’achat des Français. Les centres commerciaux étant fermés une grande partie de l’année, la montée en puissance du e-commerce paraissait inévitable. Selon un récent rapport de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, en 2020, le chiffre d'affaires du commerce en ligne dans l’Hexagone a augmenté de 8,5% par rapport à 2019.

Cette croissance s’explique d’abord par «la digitalisation accélérée du commerce de détail». D’après la même source, l’année dernière a vu apparaître 17.400 sites de vente en ligne supplémentaires. Et c’est sur ce terreau fertile que Wildberries a décidé de s’implanter en cette fin février.

Quid des avantages concurrentiels?

Le géant américain Amazon, le britannique Asos, le lituanien Vinted ou encore les français La Redoute et Cdiscount. Les boutiques en ligne ne manquent pas dans l’Hexagone et le consommateur français a l’embarras du choix. Alors pourquoi opter pour Wildberries?

Selon M.Ivaсhtchenko, bien que chaque acteur du marché français ait une clientèle fidèle, l’entreprise russe dispose de certains avantages concurrentiels qui la distinguent clairement de ses rivaux, avant tout d’«un large assortiment de divers produits» fabriqués par de grandes marques ainsi que par de petits entrepreneurs. Plus concrètement, la plateforme de Wildberries est autant accessible aux vendeurs locaux et peu connus qu’aux marques internationales de renom, et ce dans différents segments de prix.

«Nous investissons constamment dans le développement de notre plateforme en ligne afin que tout entrepreneur, quelle que soit la taille de son entreprise, puisse développer un canal de vente en ligne avec Wildberries», précise-t-il.

D’après lui, en coopérant avec Wildberries, entrepreneurs locaux et novateurs sur le marché ont accès à un grand nombre de consommateurs dans 13 pays, «sans avoir à investir dans le développement de sa propre infrastructure logistique ni de sa propre boutique en ligne».

Le revers de la médaille

Alors que les boutiques en ligne ont su tirer profit des réalités inédites de l’année 2020, M.Ivaсhtchenko pointe également le revers de cette médaille.

«L'importance sociale et la popularité du commerce électronique au cours de cette période ont considérablement accru, aggravant le fardeau qui pèse sur des détaillants. Elles ont également augmenté les coûts d'exploitation en raison de la pression exercée sur un système logistique débordé», estime le responsable.

Face à une telle situation, Wildberries a dû trouver des solutions innovantes pour s’adapter rapidement.

«Nous avons développé des applications mobiles pour le recrutement rapide de coursiers et d’assembleurs de commandes dans les centres logistiques, nous avons automatisé les processus de paiement en ligne», expose-t-il, évoquant les avantages de la stratégie digitale de l’entreprise mise au point avant que la pandémie ne naisse.

Une année fructueuse

Malgré les difficultés, l’entreprise a connu un véritable succès au cours de l’année écoulée. Les entrepreneurs qui travaillent avec Wildberries ont non seulement maintenu, mais aussi augmenté leurs ventes.

«En 2020, leur chiffre d'affaires sur notre plateforme en ligne a augmenté de 96% par rapport à 2019 pour atteindre six milliards de dollars (4,9 milliards d’euros)», conclut M.Ivaсhtchenko.

Qui plus est, avec l’extension géographique, le réseau de points de ramassage des commandes Wildberries et de ceux des partenaires de la société s’amplifie. En 2020, leur nombre dans tous les pays où Wildberries est présent a été multiplié par 14. À ce jour, il y en a plus de 95.000 de par le monde.