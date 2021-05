Un Russe de 27 ans est devenu le plus jeune crypto-milliardaire au monde

Le développeur russo-canadien Vitalik Buterin, né non loin de Moscou, qui a dirigé le lancement de la blockchain Ethereum en 2015, est devenu le plus jeune crypto-milliardaire au monde à 27 ans, constate le magazine Forbes.

La fortune du créateur du protocole d'échanges Ethereum a atteint les 1,09 milliard de dollars (908 millions d’euros) lorsque le prix de l'éther, la deuxième cryptomonnaie, a dépassé, pour la première fois, les 3.000 dollars, le 3 mai 2021. Elle s’est multipliée par environ 25 depuis le début de l’année dernière, précise le magazine. Au 5 mai, un éther coûte déjà 3.358 dollars.

En outre, le jeune homme percevrait un salaire annuel d’environ 127.000 euros de la fondation Ethereum (organisation à but non lucratif basée en Suisse qui organise et finance le développement du réseau) et a, selon ses propres dires, des «participations importantes» dans les sociétés Clearmatics et Starkware, précise le média cryptoast.fr.

À 27 ans, le cofondateur d'#Ethereum Vitalik Buterin devient officiellement crypto-milliardaire. Il détient environ 333 500 $ETH d’une valeur de 1,05 milliard de dollars 💰https://t.co/iWGV8JtYyd — Cryptoast - Bitcoin & Crypto-monnaies (@cryptoastblog) May 3, 2021

​Selon le média, le jeune milliardaire a récemment fait un don pour venir en aide à l’Inde en proie à une flambée épidémique de Covid-19.

Son parcours

Vitaly, ou Vitalik, Buterin est né à Kolomna dans la région de Moscou, en 1994. Il a émigré au Canada avec ses parents à l'âge de six ans et a grandi à Toronto. Il s'intéressait aux mathématiques et à l'informatique, et s’est passionné pour le bitcoin en 2011. En 2012, il a obtenu une médaille de bronze aux olympiades internationales d'informatique.

Il a cofondé en 2011 Bitcoin Magazine, devenu le premier grand magazine consacré aux cryptomonnaies, et a développé l’infrastructure blockchain nommée Ethereum. En 2017, il a été classé dans le top 10 des «40 personnalités les plus influentes âgées de moins de 40 ans» selon le magazine Fortune, et classé sur la liste des 30 personnalités âgées de moins de 30 ans dans la catégorie «Finances» selon Forbes.

Un bond

La cryptomonnaie éther a désormais une capitalisation boursière de 389 milliards de dollars, devancée uniquement par le bitcoin avec ses 1.080 milliards de dollars de capitalisation.

La valeur de l'éther a bondi depuis le début de l'année, en grande partie en raison de la popularité croissante des applications de finance décentralisée (DeFi) qui visent à remplacer les intermédiaires financiers traditionnels tels que les banques et les compagnies d'assurance, note le magazine Forbes. Selon l'agrégateur de données DeFi Pulse qu’il cite, plus de 72 milliards de dollars sont désormais bloqués dans des protocoles DeFi, dont beaucoup sont construits sur la blockchain Ethereum.

La plateforme Binance Smart Chain (BSC), l'infrastructure blockchain développée par la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde, fait concurrence à Ethereum en traitant en moyenne plus de 8 millions de transactions par jour.