Ils découvrent un tunnel médiéval secret au Pays de Galles – photos

En creusant une tranchée pour une installation électrique, des techniciens du Western Power Distribution (WPD) sont tombés sur un tunnel médiéval secret. Celui-ci se trouve dans la vallée de Wye, dans l’est du Pays de Galles, près de la frontière avec l’Angleterre. Inconnu de la population locale, il n’est présent sur aucune carte consultée au préalable par les experts.

«Peu après le début des travaux d'excavation, l'équipe de fouilleurs a fait l'extraordinaire découverte de ce qu'ils pensaient être une grotte», explique sur le site de la WPD Allyn Gore, qui dirigeait l’équipe sur place.

«J'ai déjà participé à d'autres fouilles où nous avons découvert d'anciens puits et caves qui ne figuraient sur aucun plan, mais rien d'aussi excitant et impressionnant que cela».

Les techniciens ont alors contacté le Cawd, l’organisme public chargé de la gestion du patrimoine du Pays de Galles, lequel a envoyé un représentant sur les lieux. «Il a été très impressionné par l'ampleur du tunnel et assez fasciné de le voir», raconte M.Gore. Une enquête approfondie a déterminé que le tunnel faisait environ 1,2 mètre de hauteur et suivait la trajectoire d’un sentier le long d’un ruisseau.

Lié à une abbaye?

À courte distance se trouve l’abbaye de Tintern, qui remonte aux années 1100 et qui regorge déjà de ruines d’anciens fours, d’objets en métal et de forges. D’après l’expert du Cawd, il est bien possible que ce passage souterrain soit lié à ces ruines et date donc de la même période.

En attendant, les techniciens ont dû remblayer la tranchée et trouver un autre endroit pour poser leur câble afin de laisser le site à une équipe archéologique. «Cela pourrait prendre des années avant que les investigations ne soient terminées», conclut Allyn Gore.