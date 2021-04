Ex-ambassadeur français en Russie: «L’Ukraine est comme un abcès au cœur de l’Europe» - exclusif

Un conflit armé sur la frontière entre la Russie et l’Ukraine est-il inévitable? Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie et en Inde, et auteur du livre «Vivre avec Poutine» (Éd. Temporis), décrypte pour Le Désordre mondial les enjeux sous-tendant les nouvelles tensions frontalières entre les deux pays.