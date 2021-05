Les négociations entre l’Allemagne et la Russie sur le Spoutnik V sont-elles vraiment dans l’impasse?

Alors que le tabloïd allemand Bild a écrit que les négociations entre la Russie et l’Allemagne portant sur les livraisons du Spoutnik V étaient au point mort, le Fonds russe d’investissements directs indique que les pourparlers sont toujours en cours et évoque d’éventuelles livraisons dès juin.

Les informations sur les négociations relatives aux livraisons du vaccin anti-Covid russe à l’Allemagne ne correspondent pas à la réalité: elles se poursuivent, a déclaré le Fonds russe d’investissements directs (RFPI), qui a participé au financement du Spoutnik V.

Plus tôt, le tabloïd Bild a écrit, en se référant au groupe de travail auprès du ministère allemand des Finances, que la Russie ne pouvait pas livrer avant août des vaccins à l’Allemagne et ce en raison de retards de production et suite à un accord avec l’Inde. Et de préciser que les négociations étaient au point mort, car après l’été Berlin est censé recevoir d’autres vaccins.

«L’information de l’édition Bild ne correspond pas à la réalité et est un exemple de campagne de désinformations ayant pour but d’empêcher l’arrivée des vaccins russes et similaires sur les marchés européens et autres. Ces derniers temps, Bild a publié plus de 15 articles du genre comprenant des faits incorrects, fondés sur des informations provenant de sources anonymes», indique le RFPI dans son commentaire.

Possibles livraisons en juin

«Les négociations avec l’Allemagne portant sur l’acquisition du vaccin se poursuivent et le Spoutnik V pourrait être livré à ce pays dès juin prochain et ce sans préjudice pour les livraisons vers d’autres pays», est-il souligné.

Le Fonds a en outre rappelé qu’il restait ouvert et poursuivait le travail dans le cadre de l’inspection de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

L’intérêt pour le Spoutnik V

Plusieurs länder allemands avaient déjà annoncé leur intérêt, voire l’intention, de se procurer le premier vaccin anti-Covid russe à titre unilatéral. Un accord d’intentions a déjà été signé en Bavière.

Le vaccin russe a été approuvé dans 64 pays, peuplés par plus de 3,2 milliards de personnes.