La chef de la diplomatie suédoise piégée dans un canular téléphonique au sujet de Nord Stream 2

Piégé dans un canular téléphonique, la chef de la diplomatie suédoise, Ann Linde, a affirmé qu’il ne fallait pas attendre de nouvelles sanctions contre Nord Stream 2, estimant que l’Union européenne n’arrivera jamais à l’unanimité sur cette question. Les interlocuteurs de la ministre se sont fait passer par l’épouse d’Alexeï Navalny, Youlia, et l’opposant russe Leonid Volkov qui était le directeur de campagne de Navalny lors de l'élection présidentielle de 2018. En réalité, à l’autre bout du fil se trouvaient les imitateurs russes Vladimir Kouznetsov, alias Vovan, et Alexeï Stoliarov, connu comme Lexus.

«Volkov» a expliqué à Ann Linde qu'ils avaient discuté avec des partenaires allemands «de pressions sur le gouvernement russe pour qu'il arrête la construction de Nord Stream 2».

En réponse, le ministre a admis que la majorité du parlement suédois voulait que les autorités imposent des sanctions contre Nord Stream 2.

«Mais de notre côté, ce seront des sanctions contre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas, dont les entreprises financent et construisent Nord Stream 2. Nous devons nous concentrer sur les sanctions contre la Russie. Nous ne voulons pas de sanctions contre l'Allemagne», a-t-elle souligné.

Elle a continué en disant que si le projet avait pu être arrêté plus tôt, cela aurait changé la donne.

«Mais maintenant, nous n'aurons jamais une position unanime pour arrêter Nord Stream 2. Mais cela ne fera qu’une scission au sein de l'UE, ce qui affaiblira l'UE et renforcera la Russie. Ce n’est pas la meilleure chose à faire. Nous avons besoin d'un message fort et unifié de l'UE à l'encontre de la Russie. Et si nous soulevons la question de Nord Stream 2, elle ne récoltera jamais une majorité, parce que les sanctions seront appliquées contre les entreprises européennes», a mis en relief la ministre lors de cette conversation téléphonique.

Les deux humoristes russes sont connus pour de nombreux canulars téléphoniques aux dépens de différentes personnalités politiques et publiques, telles qu’Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker, Elton John ou Boris Johnson.

Nord Stream 2 presque terminé

Ce 28 juillet, l’opérateur du gazoduc Nord Stream 2 avait confirmé que le projet arrivait à sa fin et était déjà achevé à 99%. Notamment, l’un des deux navires russes de pose de tuyaux, l’Akademik Cherskiy, a terminé son travail en le réalisant complètement.

Nord Stream 2 est un gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne, d’une capacité annuelle de 55 milliards de mètres cubes de gaz. Le projet est réalisé par le groupe russe Gazprom et ses cinq partenaires européens: les allemands Wintershall et Uniper, le français Engie, l'autrichien OMV et l'anglo-néerlandais Shell, qui se sont engagés à investir chacun environ 950 millions d'euros, ce qui représente 50% du coût total.

L’Ukraine et plusieurs pays européens s’opposent farouchement à la construction du nouveau gazoduc, tout comme les États-Unis qui souhaitent vendre leur propre gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe.

Pourtant, un accord sur Nord Stream 2 a été trouvé entre l’Allemagne et les États-Unis en juillet de cette année, dont l’une des conditions consiste à soutenir le renouvellement de 10 ans de l’accord sur le transit du gaz entre la Russie et l’Ukraine.