Musique électronique et vaccination: un club berlinois lance une initiative pour stimuler la vaccination

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses discothèques ont été à l’origine de la formation de clusters importants en Europe. Depuis leur réouverture, certains établissements proposent des tests antigéniques pour les non-vaccinés. En Allemagne, la salle de concert Arena Berlin, transformée en centre de vaccination, a décidé d’organiser en août une série de soirées permettant de se faire vacciner gratuitement sur place, indique la page d’Instagram de l’établissement.

La première soirée a eu lieu lundi 9 août. Les autres sont prévues ce mercredi 11 août et vendredi 13 août. L'objectif est d’inciter les jeunes à se faire vacciner. Les participants pourront recevoir le vaccin de Pfizer.

Plusieurs DJs berlinois, comme Nick Höppner, Tama Sumo, Hennig Baer et Sammy Dee, sont au programme. La participation est gratuite. Les participants n'auront pas besoin de présenter leur carte d'identité pour recevoir une dose.

Hausse des contaminations en Allemagne

Ces évènements interviennent alors que la situation épidémique préoccupe les autorités du pays.

Au 10 août, l’Allemagne recensait 4.996 nouvelles contaminations par le Covid-19. Au total, près de 3,8 millions d’infectés ont été enregistrés, selon l'Institut Robert Koch (RKI). 14 personnes sont décédées du virus au cours des dernières 24 heures, et 91.817 depuis le début de l’épidémie.

Toujours le 10 août, Angela Merkel et les chefs de gouvernement des États fédéraux se sont réunis pour prendre des mesures supplémentaires visant à augmenter la pression sur tous ceux qui ne veulent pas être immunisés contre le virus.

«Avec la hausse du nombre de contaminations, nous comptons désormais pleinement sur ceux qui n'ont pas encore été vaccinés», a déclaré Angela Merkel citée par DW News. «Comme nous proposons déjà une gamme complète de vaccins à chaque habitant de l’Allemagne, nous mettrons fin aux tests gratuits.»

En outre, la chancelière espère «que le taux de vaccination augmentera à nouveau de manière significative». Actuellement, environ 55% des habitants sont complètement vaccinés. L'objectif est d'augmenter ce taux «de plus de 70% à 80%», a ajouté Mme Merkel.

Le maire de Berlin, Michael Müller, a rappelé que ceux qui ne se font pas vacciner prennent de grands risques et mettent en danger les autres. Selon lui, le taux d’incidence le plus élevé est observé chez les personnes non vaccinées. Pour les 15-25 ans à Berlin, par exemple, ce taux est d'environ 100.