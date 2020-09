Prise d’otage dans le Pas-de-Calais: un homme interpellé après l’intervention du RAID

Un important dispositif de police a été mis en place et les pompiers ont été dépêchés vers 17 heures, ce jeudi 17 septembre, dans la rue Raoult-Briquet à Auchel, commune du Pas-de-Calais, près de Béthune.

👮‍♂️Le RAID 59 est intervenu en fin d’après-midi à #Auchel, dans les Hauts-de-France.

Un ancien légionnaire de 42 ans était retranché chez lui.

Alors que la négociation était délicate, le #RAID a lancé un assaut et a interpellé le forcené avec un pistolet à impulsion électrique. pic.twitter.com/dtVE8qzGR3 — raid_unite_speciale (@raid_fipn) September 17, 2020

​Ici, d’après l'édition locale L’Avenir de l’Artois, un homme d’une quarantaine d’années, ancien militaire, connu des services de police, a pris en otage sa femme au premier étage de la résidence 39-41.

Les sapeurs-pompiers et les policiers ont fait évacuer le bâtiment et les logements alentours. L’électricité et le gaz ont également été coupés au niveau de l'appartement.

France bleu écrit que vers 19h30, le retranché a déclaré aux hommes du Raid qu’il avait sur lui des armes létales, ainsi que des explosifs.

Toujours d’après France Bleu, qui ne donne pas d’autres détails, l’homme a finalement été interpellé un peu avant 20h.

Selon les informations d’Actu 17, l’homme était muni d’un grand couteau de boucher. Il a été neutralisé, poursuit le média, à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique. L’incident n’a pas fait de blessés.