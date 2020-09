Une Parisienne trouve 500.000 euros en liquide dans la cave qu’elle venait d’hériter

L’héritière d’un appartement à Paris a trouvé sa cave fermée au cadenas, avant d’y découvrir une valise contenant plus de 500.000 euros en liquide. La police recherche ses propriétaires, la piste du blanchiment d’argent est évoquée.

Une Parisienne de 55 ans a appelé la police le 28 septembre car elle avait découvert dans sa cave une valise remplie de coupures, relate Le Parisien.

La quinquagénaire a hérité de sa mère un appartement dans un immeuble du VIIe arrondissement. La propriété comporte une cave attenante à l'appartement. La femme a cependant découvert que celle-ci était fermée au cadenas.

Une précieuse trouvaille

Elle a alors collé dans le hall de l'immeuble un message demandant au «locataire indélicat» de se manifester. Un mois après personne n’avait répondu. Elle a alors invité un serrurier et un diagnostiqueur chargé par une agence immobilière. Celui-ci est tombé sur une valise bourrée de coupures de 100, 50 et 10 euros, constituant au total une somme de plus de 500.000 euros

Un officier de la police judiciaire a ensuite ramené la valise au commissariat. Le parquet a confié l’enquête à la Brigade de recherches et d'investigations financières (BRIF), spécialisée dans le blanchiment d'argent. Ses enquêteurs examineront la valise pour retrouver ceux qui l’ont cachée.