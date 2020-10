Un véhicule de pompiers entre en collision avec une voiture en pleine intervention à Lyon

Un fourgon d'incendie des sapeurs-pompiers est entré dimanche 11 octobre en collision avec une voiture dans le deuxième arrondissement de Lyon alors qu’il partait en intervention, rapporte Le Progrès.

La collision a eu lieu à environ huit heures du matin à l’angle de la rue Childebert et du quai Jules-Courmont. Le conducteur de la voiture n'a pas aperçu le véhicule des sapeurs-pompiers avec le gyrophare et la sirène déclenchés mobilisé pour un début d'incendie signalé passage de l'Argue.

Suite à cet accident six soldats du feu et le chauffeur de la voiture ont été légèrement blessés. Il a fallu plus de deux heures et l’engagement d’importants moyens pour prendre en charge les victimes et enlever les deux véhicules impliqués, provoquant une légère perturbation de la circulation.