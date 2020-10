Un adolescent fiché S s’en prend à des pompiers et des policiers, les traitant de «mécréants»

Des pompiers, puis des policiers ont été la cible d’un adolescent sous l’emprise de l’alcool et fiché S, à Amiens. Il les a frappés puis a proféré plusieurs menaces, les traitant notamment de «mécréants» et faisant référence à Charlie Hebdo. Les agressions contre les pompiers semblent se multiplier dans la région, ces derniers jours.

Un adolescent de 17 ans s’en est pris tour à tour aux pompiers puis aux policiers à Amiens, rapporte Actu17. L’agresseur, sous l’emprise de l’alcool, a d’abord attaqué les pompiers intervenus pour le calmer. Il a frappé les soldats du feu, qui ont été forcés de faire appel à des renforts de police.

L’arrivée des forces de l’ordre n’a pas apaisé la situation, l’adolescent continuant de se montrer agressif, et proférant diverses menaces et insultes. Il a notamment traité les pompiers et les policiers de «mécréants», avant de faire allusion aux journalistes de Charlie Hebdo.

D’autres incidents de ce type

Le suspect a finalement pu être interpellé et placé en garde à vue. Après vérification, il s’est avéré faire l’objet d’une fiche S. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits. Si aucun pompier n’a été blessé, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Somme a malgré tout décidé de déposer plainte.

Un incident similaire s’est produit le même jour, au nord d’Amiens. Des soldats du feu ont là encore été pris à partie. Le SDIS de la Somme a fait part de son indignation sur Twitter, annonçant qu’il porterait désormais plainte systématiquement face à ces «agissements inacceptables».