Trois adolescents mis en examen pour avoir lancé des bouteilles d'acide sur des gendarmes

Trois mineurs de 17 ans ont jeté une solution explosive sur des gendarmes lors d’une manifestation de lycéens à Pont-l’Abbé (Finistère) le 5 novembre. Les jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire le 7 novembre à Quimper dans l’attente de leur jugement, relate Ouest-France.

Il s’agit de deux bouteilles contenant un mélange d’acide chlorhydrique et d’aluminium, projetées sur les gendarmes qui encadraient la manifestation.

Ils ont reçu de l’aide

a noté Marie-Noëlle Collobert, vice-procureure en charge des mineurs au parquet de Quimper, citée par le média.

Les trois jeunes sont poursuivis pour détention de matière explosive, fabrication d’engins explosifs et violences sans incapacité totale de travail (ITT) sur les gendarmes. Le plus âgé d’entre eux, qui n’est plus scolarisé dans le lycée, est en outre accusé d’intrusion dans un établissement scolaire.

Deux autres adolescents, accusés de les avoir aidés «à cacher les autres bouteilles, au moins deux, dans une poubelle», selon Mme Collobert, ont également été placés en garde à vue. Ils seront convoqués plus tard devant un délégué du procureur.