Un canular provoque une importante intervention de police dans le IXe - vidéo

Un canular téléphonique a fait mobiliser mercredi 11 novembre une soixantaine de policiers pour une prise d’otages survenue dans une entreprise de la rue de Londres à Paris (IXe arrondissement), rapporte Actu17.

Intervention en cours de la BRI à Paris (9eme) après un appel évoquant une « prise d’otages ».



Des vérifications sont en cours, il pourrait s’agir d’un canular de type Swatting. pic.twitter.com/li81TVYyxK — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 11, 2020

​Lors de cet appel téléphonique passé à la police vers 18h15, un individu qui s’est présenté comme une victime se trouvant sur son lieu de travail dans le même bâtiment a signalé que lui-même et une trentaine de ses collègues étaient pris en otages par des hommes armés et encagoulés.

Cependant, l’importante intervention provoquée qui a fait déployer la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), la Compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) et la Brigade anticriminalité (BAC) n’a donné aucun résultat sur les lieux au bout de plus de deux heures de recherches. Aucun suspect ni objet dangereux ou explosif n’a été retrouvé.

Le numéro de l’appel localisé

Les forces de l’ordre ont alors localisé le numéro du requérant qui s’est avéré être celui d’une station de radio musicale située dans le centre de Paris, avant de procéder aux vérifications sur place. Cependant, les fonctionnaires de police n’ont pas trouvé l’auteur de ce canular téléphonique, lequel a donc volontairement fait apparaître un autre numéro de téléphone.

Il s’agit au moins du deuxième cas de ce genre en environ une quinzaine de jours. Ainsi, un appel anonyme a fait déclencher le 27 octobre une alerte à la bombe à l’arc de Triomphe (dans le VIIIe arrondissement). Aucun engin explosif ou dangereux n’avait été découvert sur place suite aux vérifications.