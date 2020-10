Un homme armé prend des otages dans une banque en Géorgie - vidéos

Un individu armé d’une grenade et d’un fusil d’assaut a pris des otages dans une banque en Géorgie, ce pays du Caucase, informe la télévision locale. Une opération spéciale est en cours et la police a appelé les chaînes à mettre fin aux diffusions en direct depuis les lieux.

Les forces de l’ordre géorgiennes mènent une opération spéciale dans la ville géorgienne de Zougdidi, où un homme armé a pris en otages des employés et des clients de la Bank of Georgia, rapporte la Première chaîne de la télévision du pays. Selon le média, l’homme a sur lui une grenade et un fusil d’assaut.

Les revendications du ravisseur n’ont pas été pour le moment communiquées.

Comme le rapportent nos collègues de Sputnik Géorgie, une trentaine de personnes seraient présentes à l’intérieur de la banque et, à en croire les témoins, une femme âgée a réussi à quitter les locaux tout de suite après la prise d’otages. Ensuite, un homme âgé a été relâché. Pris par l'émotion, ce dernier ne parvient pas à parler.

Une ambulance est arrivée sur les lieux et des médecins ont été autorisés à pénétrer à l’intérieur.

C’est vers 13h00 (heure de Paris) que les informations sur la prise d’otages ont commencé à affluer. Les faits ont lieu en plein cœur de la ville.

Le Premier ministre commente

Giorgi Gakharia a commenté la situation, se disant rassuré, car les forces de l’ordre sauront opérer d’une manière efficace et régleront de manière pacifique la situation.

«Lorsqu’une opération spéciale est en cours, c’est incorrect d’en parler en direct et de diffuser le processus. D’après mes informations, il n’y a qu’un seul criminel qui aurait fait irruption dans la banque. Je suis persuadé que les forces de l’ordre feront tout pour mener l’opération d’une manière efficace et, avant tout, pacifique», a-t-il annoncé aux journalistes.

La police s'est adressée aux journalistes, appelant à cesser la diffusion en direct des images prises sur les lieux

«Afin que l’opération de police se déroule pacifiquement, il est extrêmement important qu’aux alentours les mesures de sécurité soient observées au maximum», alerte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

De nombreux résidents de cette ville ne comptant que 40.000 habitants se rendent dans la zone de l’opération spéciale, constatent nos collègues présents sur place.

«Il a tiré à plusieurs reprises et a crié que "c’est un braquage"»

Anna Chonia, une employée de la banque, explique qu’elle traitait la demande d’un client quand l’assaillant est entré.

«Il a tiré à plusieurs reprises et a crié que "c’est un braquage" et a ordonné que tout le monde se mette à terre».

Elle dit ne pas se souvenir comment elle s’est retrouvée dehors et confirme les informations selon lesquelles les personnes âgées ont été autorisées à partir.

La témoin explique que 58 employés travaillent dans cette succursale de la banque. Deux d’entre eux étaient dehors.

Détails à suivre...