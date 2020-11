Un scootériste percute un enfant, le projetant sur deux mètres, puis prend la fuite dans l'Isère

Mercredi 18 novembre, vers 18h30, un homme circulant à scooter a percuté de plein fouet un garçon de cinq ans qui descendait du tramway en compagnie de sa mère à Échirolles (Isère), rapporte Le Dauphiné libéré citant la Direction départementale de la sécurité publique.

L'enfant à l'hôpital, le conducteur recherché

Selon la police, l'impact a été d'une telle force que le garçon a été projeté sur deux mètres . Le scootériste a pris la fuite.

L'enfant blessé à la tête et au côté gauche a été secouru par les sapeurs-pompiers et le Samu et conduit à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Une enquête a été ouverte pour identifier l’homme en fuite.