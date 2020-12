Il rend visite à son ex et prend une balle de la part de son conjoint actuel

Un drame digne d’un roman policier. Furieux de voir l’ex de sa compagne frapper à la porte de cette dernière, un homme armé l’aurait violemment agressé, relate Actu17. Suite à ce règlement de comptes survenu dans la nuit du 8 au 9 décembre à Paris, les deux protagonistes ont été placés en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l’enquête, après avoir en vain frappé à la porte du domicile de son ex, l’homme a décidé de faire demi-tour. Armé d’un revolver de calibre 22 long rifle, l’actuel concubin de la femme l’a poursuivi dans la cour intérieure de l’immeuble. Il lui a tiré dessus, le blessant au visage, puis a été désarmé au cours d’une bagarre

L’actuel concubin serait ensuite retourné dans l’appartement afin de récupérer une arbalète. Entre-temps, la police a été alertée et des policiers sont intervenus pour interpeller l’ex conjoint blessé, précise le média. À leur arrivée sur les lieux, l’autre protagoniste avait disparu. Il s’est finalement rendu un peu plus tard et a été lui aussi placé en garde à vue.

La police a ouvert une enquête pour tentative d’homicide.