Une charge de police enfonce la foule à Paris et pousse brutalement une jeune femme – vidéo

Lors du rassemblement contre la loi Sécurité globale du 12 décembre à Paris, une unité de policiers lourdement équipés en boucliers et matraques a chargé une foule de manifestants, comme en témoigne une vidéo devenue virale sur Twitter. Une femme qui a été poussée par derrière est tombée brutalement.

Bien que l’AFP écrive qu’«aucun incident majeur n'y a été signalé», des journalistes et activistes ont filmé plusieurs heurts pendant le rassemblement contre la controversée proposition de loi Sécurité globale à Paris.

Sur les séquences enregistrées et publiées sur Twitter par @AnonGilet1, une unité de policiers lourdement équipés observe depuis l’autre côté d’une rue un début d’échauffourées entre manifestants et police et décide de charger la foule.

🇫🇷#France

Paris, 12 décembre 2020



2/2 @GDarmanin @MarleneSchiappa@LCI montre la fin de la séquence, voici le début ! Suivez la blonde avec son sac rouge chargée par derrière !

"lache-le, je te dis!" coups de matraque !#StopLoiSecuriteGlobale #Lallemand #DarmaninDemission pic.twitter.com/Q62IJxTKB3 — Gil #JeSuisMarcel 🍀 #CloversForAssange (@AnonGilet1) December 12, 2020

Une jeune femme a été chargée par derrière et poussée au sol. Les policiers commencent ensuite à interpeller des manifestants, certains donnant des coups de matraque.

Un journaliste a filmé la scène d’un autre angle:

C'est la vidéo sous un autre angle d'1 autre que j'ai vu hier d'@YBOUZIAR qui démarre avant recouper les 2 est intéressant on comprends mieux ce qui c'est passé pic.twitter.com/WIY1XFqcGs — Yann Amare (@AmareYann) December 13, 2020

Troisième samedi de manifestations

26.417, selon le ministère de l'Intérieur, ou 60.000 personnes, selon les organisateurs, ont défilé samedi pour la troisième semaine consécutive en France.

Dans la capitale, de nombreuses unités de CRS et de gendarmerie ont été mobilisées pour la manifestation, de 10.000, selon les organisateurs, à 5.000 personnes, d’après le ministère.

Ces nombreuses arrestations ont suscité des tensions et les forces de l'ordre ont brièvement utilisé des canons à eau pour disperser le cortège à la nuit tombée place de la République, ont constaté des journalistes de l'AFP. «Mais aucun incident majeur n'y a été signalé», souligne l’agence.