Un sanglier fou sème la terreur en chargeant des passants à Cahors

Un sanglier fou furieux pesant 87 kilogrammes a semé la terreur le 20 décembre dans le Lot. L’animal a traversé la rivière à Cahors avant de charger des promeneurs, relate La Dépêche du midi.

La police, rapidement dépêchée sur place, a constaté sa folle course sous les yeux de passants hébétés.

Le sanglier a retraversé le Lot plusieurs fois et a attaqué un cycliste qui a tenté de se protéger avec son vélo. L’homme a été blessé à la jambe. Une personne âgée a également été blessée à la jambe après avoir tenté de se réfugier sur un muret.

«On a eu de la chance»

Les policiers lui ont tiré dessus à plusieurs reprises, en vain. Au bout d’une demi-heure de poursuite, l’animal s’est caché dans un box de garage, derrière une voiture. Les policiers ont établi périmètre de sécurité.

L’animal a été abattu par un louvetier arrivé sur les lieux.

«On est passés à deux doigts de la catastrophe, a indiqué le directeur départemental de la sécurité publique du Lot, cité par le site d'actualité Medialot. On a eu de la chance que ce soit un dimanche et qu’il n’y ait pas grand monde. On lui a tiré dessus et il n’a rien senti.»