Il traverse sur les voies pour gagner du temps et finit percuté par un TGV en Loire-Atlantique

Un accident fatal a eu lieu le 20 décembre en gare de Clisson, en Loire-Atlantique. Un homme a traversé sur les voies, selon les constatations des gendarmes, pour atteindre l’autre quai et gagner du temps. En chemin, il a été percuté par un TGV qui entrait en gare.

Un homme de 29 ans est décédé après avoir été percuté par un TGV en pleine gare de Clisson, en Loire-Atlantique, rapporte France Bleu. Le drame s’est produit dans la soirée du 20 décembre.

Une décision fatale

Comme l’indique le média, d’après la gendarmerie de Rezé, la victime a traversé directement sur les voies pour atteindre plus vite l’autre quai et c’est à ce moment-là qu’elle a été surprise par l’arrivée du train qui circule entre Paris et Les Sables-d’Olonne.

Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, l’individu était déjà mort.

Une enquête a été ouverte.

Le TGV a pu continuer son trajet près de deux heures après les faits, selon le média.