Un centre de loisirs de Toulouse laisse partir un enfant de sept ans avec un inconnu 

Un père de famille envisage de déposer une plainte contre la mairie de Toulouse après que son enfant de sept ans, confié à un centre de loisirs, est reparti avec un inconnu, rapporte La Dépêche du Midi. Les faits se sont produits le 6 janvier.

Un malheureux concours de circonstances

Comme l’indique le quotidien, un homme mandaté par une mère de famille est venu chercher son garçonnet au centre de loisirs municipal. Mais les deux ne s’étaient jamais vus et un autre enfant avec le même prénom lui a alors été remis et a passé deux heures chez lui.

Un peu plus tard, la mère a joint son ami et a remarqué la méprise. Le soir, les parents du premier garçon ont appris toute l’histoire de la directrice du centre de loisirs et, «scandalisés», veulent porter plainte contre la mairie, précise le média.

La Dépêche du Midi relate que la mairie a annoncé le 8 janvier avoir ouvert «une enquête interne».

«La mairie de Toulouse est profondément désolée de ce qui est arrivé à ce garçon dont ses équipes avaient la responsabilité et comprend l’émotion que cela a pu susciter chez ses parents», déplore le Capitole, cité par le média.

La famille de l’enfant emmené par erreur a reçu des excuses lors d’une réunion organisée le 8 janvier. En outre, la direction municipale Enfance et Loisirs n’exclut pas de prendre des sanctions.