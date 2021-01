Rouée de coups et laissée nue en pleine nuit au bord de la route

Une information judiciaire pour «enlèvement, séquestration et violences aggravées» a été ouverte après un incident violent survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 janvier à Rochetaillée, près de Saint-Étienne (Loire), relate France Bleu.

Une jeune femme de 19 ans a été rouée de coups et complètement déshabillée par des températures hivernales par plusieurs jeunes filles, avant d’être abandonnée sur le bord de la route. Au petit matin, en état d’hypothermie et avec des lésions corporelles, la victime a frappé à une porte et a été recueille par une femme qui a alerté les secours.

La police réagit

Prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite à l’hôpital, la victime s’est vu prescrire une interruption temporaire de travail (ITT) de quatre jours. Elle a raconté aux policiers avoir été enlevée et a livré des informations permettant d’identifier une voiture utilisée dans l’enlèvement.

Les fonctionnaires sont rapidement parvenus à identifier un véhicule et à interpeler deux des présumées coupables, dont l’une lundi à Vienne (Isère), au volant d’une voiture volée. Les deux ont été placées sous contrôle judiciaire.

L'enquête se poursuit pour établir les raisons de l’agression et identifier les autres personnes possiblement impliquées. Elle privilégie l’hypothèse de représailles pour une plainte déposée par la victime contre l’une des suspectes, précise Le Progrès.