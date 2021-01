Les forces de l’ordre saisissent plus de 400 kg de drogue près de Toulouse

Six personnes qui transportaient plus de 400 kilogrammes de cannabis ont été interpellées jeudi dernier près de Toulouse, selon La Dépêche. Les trafiquants ont été arrêtés après une course-poursuite.

Après une course-poursuite, six personnes ont été interpellées au sud de Toulouse, à Saubens, jeudi 21 janvier, avec plus de 400 kilogrammes de cannabis, relate La Dépêche. En outre, les policiers ont également mis la main sur cinq kilogrammes d’herbe et environ 10.000 euros en espèces.

Deux voitures revenant de Toulouse ont attiré l’attention des forces de l’ordre. Lors d’une course-poursuite durant laquelle les véhicules suspects ont essayé d’échapper à la police, ils ont traversé les villes d’Eaunes puis de Saubens.

Dans le cadre d’une opération conjointe, les gendarmes et les policiers ont saisi et les stupéfiants et les trafiquants, lesquels sont également soupçonnés d’effectuer des allers-retours entre la France et l’Espagne.

Les suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête est menée par la brigade de recherches de Muret et les policiers de l’Office anti-stupéfiants (OFAST).