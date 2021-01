Prison ferme pour un Marocain qui a agressé une fille de 10 ans et sa mère pour deux euros

Le tribunal de Béziers a condamné le 20 janvier à deux ans de prison ferme, dont six mois avec sursis, un homme de 27 ans qui s’en était pris à une mère et sa fille de 10 ans pour une pièce de deux euros. Habitué à recevoir de l’argent de cette femme, l’agresseur n’a pas supporté son refus.

Un homme de 27 ans a écopé le 20 janvier de deux ans de prison ferme, dont six mois avec sursis, pour avoir agressé une mère et sa fille de 10 ans pour une pièce de deux euros à Béziers (Hérault), rapporte France Bleu.

Les faits remontent au 23 décembre. Une mère de 44 ans qui s’était installée dans le Biterrois en fin d'année 2020 avec ses cinq enfants a refusé, faute d’argent, de donner une pièce de deux euros, et une cigarette, à un homme qui avait déjà reçu de la monnaie de cette femme d'origine espagnole qui ne parle pas français.

Un refus impardonnable

C’est ce refus qui l’a apparemment révolté. L’homme a essayé d’arracher le téléphone portable de la main de la fille de 10 ans, faisant tomber l’enfant par terre. Et alors que sa mère intervenait pour relever sa fille, l’homme a asséné un violent coup de pied dans le ventre de la maman puis l’a menacée: «Si tu préviens la police, je t'égorge».

L’agresseur a été interpellé une heure plus tard et placé en détention provisoire. Connu de la police pour consommation de stupéfiants, l’homme, d'origine marocaine et vivant chez sa mère, est limité mentalement.