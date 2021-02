Une chaîne humaine organisée pour sauver un labrador de la noyade à Montauban – photo

Unis, des policiers et des promeneurs ont réussi à venir en aide à un labrador tombé dans un canal du Tarn-et-Garonne et qui était en train de se noyer.

Le 19 février, un labrador a été sauvé de la noyade dans le canal de Montiech, à Montauban (Tarn-et-Garonne) par des promeneurs et les forces de l’ordre, a raconté la Police Nationale du Tarn-et-Garonne sur sa page Facebook.

«Alors qu'ils sont en patrouille à proximité de Port-canal, les policiers sont requis par des promeneurs. Ces derniers leur indiquent que deux gros chiens sont tombés dans le canal à quelques centaines de mètres de là», précise la publication.

Les fonctionnaires se rendent sur les lieux. Une personne leur explique qu'un des chiens a réussi à sortir de l'eau mais que l’autre n'arrive pas. «Le malheureux commence à paniquer et s'épuiser, et il ne doit son salut qu'au courage d'un jeune homme qui lui maintient la tête hors de l'eau», indique la police.

Sauvetage difficile

D’après les forces de l’ordre, le sauvetage n’était pas facile, l'accès au bord du canal étant très pentu et glissant à cause de la boue. Mais le temps presse: le jeune homme allongé en bas de la berge commence à fatiguer, «il tient le toutou à bout de bras depuis plusieurs minutes».

Un des policiers se précipite donc pour l’aider. Les deux arrivent à remonter le labrador «après plusieurs efforts intenses en raison du poids certain de l'animal».

«Sains et saufs»

Les deux collègues du policier organisent ensuite, avec des passants, une chaîne humaine sur la pente pour attraper le chien épuisé.

«Celui-ci et son copain ont été pris en charge sains et saufs par la SPA, en espérant qu'ils pourront rapidement retrouver leur maître. Un immense bravo et un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce sauvetage!», a conclu la police.