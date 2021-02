Il reçoit une facture d’eau salée à cause d'une fuite

Un tuyau déboîté a provoqué une énorme fuite d’eau dans une maison en Moselle. Le propriétaire et son fournisseur sont pourtant parvenus à régler le litige à l’amiable.

Un propriétaire de Maizières-lès-Metz, en Moselle, a reçu une facture d’eau quelque peu salée dont les chiffres flirtaient avec 1,9 million de litres à la mi-janvier, relate Le Républicain lorrain.

Selon le journal, les 70.000 litres annuels tirés pour les besoins de la famille étaient ainsi multipliés par 25, bien qu’elle n’ait «pas de piscine, pas non plus de hot tube et encore moins d’aquarium géant».

Un tuyau déboîté

Il n’y a pourtant pas d’erreur, mais la détection de l’origine du problème a pris du temps. Malgré que la visite d’un premier plombier se soit avérée peu fructueuse, quelques jours plus tard, des experts ont établi que la fuite venait de la conduite principale d’alimentation de la maison. Un tuyau s’est soudainement déboîté au mois de mars dernier pour une raison indéterminée.

Le fournisseur d’eau a pour sa part accepté de passer l'éponge en optant pour un calcul pour les années 2020 et 2021 retenant la base des dernières années «normales» du client, contre deux fois le montant annuel moyen.