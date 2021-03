Des bandes rivales se battent sur une voie publique dans le Val-d’Oise, des blessés

Une rixe entre bandes rivales a éclaté mardi dans le Val-d’Oise. Quatre personnes ont reçu des blessures légères et quatre autres ont été interpellées, relate Franceinfo.

Quatre personnes ont été blessées sans gravité lors d’une bagarre entre bandes rivales qui a éclaté le 2 mars dans la soirée sur une voie publique à Ermont (Val-d’Oise). Quatre autres individus ont été interpellés, a appris Franceinfo de source policière.

Les participants à la rixe, une vingtaine de personnes, ont utilisé comme armes des couteaux et des barres de fer.

Au moment de l’intervention de la police, trois jeunes majeurs avaient été légèrement blessés, deux au dos et un autre au doigt. Ils ont été pris en charge et hospitalisés par des pompiers, et un quatrième, avec une légère blessure au dos, est allé à l’hôpital de lui-même.

Ils ont tenté de renverser un policier

Aucune interpellation n’a été réalisée sur-le-champ mais une heure et demie plus tard, la police a intercepté un véhicule qui a tenté de percuter un policier en roulant à petite vitesse. C’est alors que les quatre hommes, âgés de 17, 20 et 21 ans, ont été interpellés.

Dans leur voiture, les policiers ont découvert des barres de fer et des cagoules. Les motivations de cette rixe entre bandes rivales sont encore à établir.