Un adolescent de 16 ans poignardé en pleine rue à Nice, son pronostic vital engagé

Un mineur de 16 ans a été poignardé jeudi à Nice. Alors que les motifs de l’attaque restent pour l'instant inconnus, deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Une agression qui s'ajoute à une série d'autres visant des adolescents depuis quelques semaines.

Une nouvelle agression contre un adolescent a eu lieu dans la soirée du 11 mars rue Barla à Nice, rapporte 20 Minutes. Selon le quotidien, le mineur de 16 ans a été très grièvement poignardé.

Les secouristes sont intervenus rapidement sur place. La victime est dans un état d’urgence absolue, son pronostic est engagé. Le procureur de la République de Nice a fait savoir qu'«une opération chirurgicale est programmée».

20 Minutes indique qu’une mare de sang a été découverte sur les lieux et qu’un drap blanc a été mis pour cacher la scène. Des motos de police et des patrouilles sillonnaient le quartier déserté par ses habitants pour cause de couvre-feu.

Le maire de la ville, Christian Estrosi, a pour sa part annoncé sur son compte Twitter que deux suspects ont été interpellés.

Merci à nos agents de la @PMdeNice qui ont interpellé deux suspects. Les images captées par les caméras de vidéosurveillance ont été mises à disposition. — Christian Estrosi (@cestrosi) March 11, 2021

«Deux gardes à vue sont en cours mais le motif de la rixe est encore inconnu à ce stade», a précisé le procureur.

Contactée par Sputnik pour en savoir plus sur le motif de cette agression, une source au sein de la police niçoise, a répondu ne pas avoir plus de détails sur l’accident.

Une vague d’altercations mortelles

Plusieurs altercations entre adolescents ont eu lieu en France ces dernières semaines. Fin février, deux mineurs de 14 ans sont décédés en moins de 24 heures après des rixes entre des bandes rivales dans les villes de Saint-Chéron et Boussy-Saint-Antoine, dans l’Essonne.

Le 8 mars, une mineure de 14 ans a été retrouvée morte noyée dans la Seine à Argenteuil, dans le Val-d’Oise. Deux collégiens de 15 ans ont été interpellés et mis en examen pour assassinat.

Un autre adolescent de 15 ans a reçu des coups de couteau devant son lycée, dans le Val-de-Marne. Plusieurs des agresseurs sont liés à un groupe de rap.