Un fourgon avec de l’or et des bijoux braqué à Lyon

Des malfaiteurs ont braqué un fourgon transportant des bijoux et métaux précieux dans le centre de Lyon. Le montant du butin est estimé à 275.000 euros.

Un fourgon blindé transportant des bijoux et des métaux précieux a été braqué ce vendredi 26 mars, vers 09h15, en plein centre de Lyon, relate LCI.

Trois personnes, qui ont surgi au moment du déchargement des marchandises, ont ordonné aux convoyeurs de fonds de quitter le véhicule. D’après Le Progrès, ils ont utilisé des fusils d’assaut de type Kalachnikov. Toutefois, aucun coup de feu n’a été tiré et personne n’a été blessé, note LCI.

La scène s’est déroulée devant une bijouterie de la rue Thomassin, précise Lyon Mag. Le montant du butin est évalué à quelque 275.000 euros, précise le parquet de Lyon.

La course-poursuite, un échec

Selon l’AFP, les malfaiteurs se sont enfuis à bord d’une Renault Clio noire. Un important dispositif de police a été déployé pour tenter de les retrouver, notamment un hélicoptère. Toutefois, les policiers ont perdu leur trace dans la commune de Villeurbanne.

La voiture des braqueurs a plus tard été retrouvée incendiée non loin de Bron, d’après les pompiers.

La police judiciaire mène une enquête pour vol à main armée en bande organisée et association de malfaiteurs.

Récents braquages à main armée

Le 28 janvier, des inconnus cagoulés et armés ont pris en otage un chef d’entreprise et sa petite amie à Bessenay, à environ 20 kilomètres de Lyon, pour le forcer à ouvrir les coffres de sa société spécialisée dans le travail des métaux précieux. Les victimes ont été retrouvées bâillonnées et ligotées. Le montant des biens dérobés n’a pas été dévoilé.

Le 26 janvier, des malfaiteurs munis d’une hache, d’un marteau et d’un tournevis n’ont mis que quelques minutes pour emporter des bijoux à Paris. Le montant du butin a d’abord été évalué à 200.000 euros, mais la police a ensuite évoqué le chiffre de 500.000 euros, selon LCI.

Le 28 août dernier, plusieurs hommes armés de fusils ont attaqué un fourgon blindé de la société Loomis à Lyon, repartant avec près de neuf millions d’euros, soit l’un des plus gros butins depuis le «casse du siècle» du convoyeur de fonds Toni Musulin qui avait détourné 11,6 millions d'euros à bord de son fourgon à Lyon en 2009.