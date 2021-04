«On pousse les murs»: des soignants du CHRU de Nancy prennent le Président au mot – photos

Mercredi 1er avril, plusieurs membres du personnel du centre hospitalier régional universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont réagi à leur façon à l’allocution d’Emmanuel Macron qui avait demandé «un effort des soignants d’abord». La publication, qui les montre en train de faire des pompes et de pousser des murs, a été appréciée par près de 100.000 internautes sur Twitter.

On obéit à notre président :

- on fait des efforts

- on pousse les murs pour accueillir les 10000 lits de rea pic.twitter.com/Zrh3dwLQFh — Mathieu MATTEI (@ledruide19) April 1, 2021

Le chef de l’État avait appelé à cet effort supplémentaire afin de créer des lits en réanimation, qu’il a promis d’élever à 10.000, et ainsi faire face à la résurgence de l’épidémie. La phrase est mal passée dans le monde médical, en première ligne depuis plus d’un an.

«Autosuffisance insupportable»

Présent sur le cliché, Bruno Lévy, chef du service de médecine intensive et réanimation médicale dans cet hôpital, a critiqué au micro de France Bleu la demande du Président. «Pousser les murs et faire des efforts n'est plus tolérable […] on a déjà beaucoup déprogrammé», s’est-il indigné.

Il a également dénoncé «l’autosuffisance insupportable» du chef de l’État, lequel avait assuré une semaine plutôt n’avoir «aucun mea culpa à faire, aucun remord» sur ses choix. À l’instar de nombre de ses pairs, il estime que le confinement aurait dû être annoncé plus tôt. Attendre le dernier moment n’est «du point de vue de la santé pas acceptable», a-t-il ajouté.

Mardi 30 mars, le chef de service se plaignait déjà sur France Bleu de la saturation de son établissement. «C'est simple, nous avons 102 lits ouverts sur 67 normalement. Les 102 lits sont pleins ce matin. Nous n'avons plus la possibilité d'accueillir le moindre malade», avait-il alerté, dénonçant «une politique qui ne nous écoute pas». Il a également affirmé que des personnes cardiaques étaient décédées à cause des opérations déprogrammées à Nancy.