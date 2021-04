Un incendie près de Marseille provoque l’évacuation de 150 personnes, des dizaines d’hectares ravagés – images

🔴 [#Opérations]



Ce sont 95 engins et 270 @Pompiers_13 appuyés par le @SDIS83 et les @MarinsPompiers qui sont engagés sur le feu d'#Auriol.



Le feu, toujours actif sur l'avant et le flanc gauche, a parcouru 90 ha. La lutte se poursuit cette nuit. pic.twitter.com/gf4GrM1G88