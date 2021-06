Un homme tire sur une femme en pleine rue à Metz avant de retourner l’arme contre lui

Deux coups de feu ont été tirés par un homme contre la mère de ses enfants en pleine rue à Metz ce jeudi, fait savoir Le Républicain lorrain. Le quotidien précise que le couple a trois enfants et était en cours de séparation.

​Sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, un homme poursuit une femme, la pousse en la rattrapant et elle tombe au sol. Par la suite, l’agresseur pointe son arme et tire deux fois sur elle par terre. Après cela, l’homme retourne l’arme contre lui et tombe après avoir appuyé sur la détente. La police arrive sur les lieux et sécurise l’endroit.

🔴 Une femme poignardée en pleine rue dans le quartier de #Borny par un homme qui a tiré plusieurs coups de feu : les dernières informations https://t.co/aSH4fPrbfp via @actufr pic.twitter.com/vibYWNIUlm — Dominique Lang (@dlang57500) June 3, 2021​

À un moment sur la vidéo, une passante tente de s’approcher de la femme par terre pour l’aider. Toutefois, l’agresseur pointe son arme sur la passante. Cette dernière s’arrête. C’est après cela que l’homme tire sur sa compagne.

Le journal précise que les deux personnes ont été hospitalisées dans un état grave et indique que leur pronostic vital est engagé.

Le premier adjoint au maire de Metz, le procureur de la République Christian Mercuri et une substitut se sont rendus sur les lieux. La rue reste actuellement bouclée.

Le média ajoute que l’arme utilisée par l’agresseur était de petit calibre, d’après des sources proches de l'enquête.

Les réactions s’enchaînent

Parmi les premiers qui ont déjà réagi à cet événement dramatique figure François Grosdidier, le maire de Metz, ainsi que le député de Moselle Ludovic Mendes qui évoque «l’horreur en pleine rue».