Yonne: une femme tuée par balle par son ex-compagnon, déjà connu pour violences

Une femme de 32 ans a été abattue vendredi après-midi à Monéteau, dans l’Yonne, par son ancien compagnon, déjà connu de la justice pour violences conjugales, a indiqué le procureur de la République d'Auxerre Hugues de Phily.

«La femme est décédée. Le tireur présumé a été interpellé par la police municipale, puis remis aux gendarmes qui l'ont immédiatement placé en garde à vue», a précisé à l'AFP M.de Phily, confirmant une information du quotidien local L'Yonne républicaine.

Le féminicide a eu lieu sur un parking public, dans le centre-ville de cette commune résidentielle de quelque 4.000 habitants, située au nord d'Auxerre.

D'après des témoins alertés par les coups de feu et cités par la radio France Bleu, l'homme âgé de 34 ans a tiré par deux fois sur son ex-compagne, puis une troisième fois 10 minutes plus tard. Le couple a deux jeunes enfants de 18 mois et cinq ans.

Elle avait porté plainte

Au début de l'année, la jeune femme avait déposé plainte contre son ancien compagnon et avait fréquenté une association d'aide aux victimes de violences conjugales.

«Jusque-là, nous n'avions pas de signal alarmant nous permettant de penser que son ex-compagnon en voulait à sa vie», a relevé M.de Phily.

L'homme avait fait l'objet d'une composition pénale, une alternative à des poursuites judiciaires, pour laquelle il avait dû suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales, a ajouté le procureur.

«Nous allons regarder avec minutie quels avaient été les signaux précédents et quelles réponses avaient été apportées», a-t-il mis en valeur.

Stade ultime des violences subies par plus de 200.000 femmes par an, les féminicides avaient connu en 2019 une forte augmentation, avec 146 décès recensés (25 de plus qu'en 2018). En 2020, selon les chiffres du ministère de la Justice, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.