Il refuse de présenter son pass sanitaire à une salle de sport et menace de tuer tout le monde

Un homme de 56 ans, habitué de la salle de sport Fitness Parc située dans un centre commercial de Chambourcy (Yvelines), a été placé en garde à vue pour «apologie du terrorisme» le 30 juillet. Il n’a pas voulu présenter son pass sanitaire à l’entrée et s’est montré menaçant envers le personnel. Les employés ont dû appeler les forces de l'ordre, précise Le Parisien, décrivant l’individu comme «calme jusqu’à présent».

Le quinquagénaire est sorti de ses gonds en déclarant qu’il était «le pire des terroristes, capable de tuer 500 personnes ainsi que les membres présents dans la salle» selon une source policière citée par le quotidien.

«Depuis que le pass sanitaire est imposé beaucoup de gens sont sur les nerfs. Je pense que c’était des paroles en l’air, il ne le pensait pas vraiment», a indiqué au média un employé de l’établissement.

La police a été alertée avant de venir l’interpeller. Il a été placé en garde à vue, une perquisition a été menée à son domicile mais rien de suspect n’y a été trouvé. Une procédure pour apologie du terrorisme a pourtant été ouverte à son encontre.

Le pass sanitaire

Depuis le 21 juillet, le pass doit être présenté dans tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, dont les salles de sport.

62% des Français se disent favorables à sa mise en place pour entrer dans les endroits publics et 69% sont pour la vaccination obligatoire des soignants, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria du 16 juillet pour Franceinfo et Le Parisien.

Cette mesure provoque néanmoins le mécontentement. Ainsi, ce samedi, des manifestations contre l’extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire sont prévues dans plus de 150 villes, et ce pour le troisième samedi consécutif. Plus de 150.000 manifestants sont attendus sur l’ensemble du territoire, dont plus de 10.000 à Paris, d’après les autorités citées par l’AFP.