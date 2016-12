«L’Armée rouge» en deuil de ses collègues du chœur Alexandrov

64 membres du célèbre chœur Alexandrov, qui auraient dû se produire devant le contingent russe en mission antiterroriste en Syrie, étaient à bord de l'avion Tu-154 qui s'est abîmé ce dimanche en mer Noire.

Leurs collègues des chœurs de l'Armée rouge du ministère russe de l'Intérieur du général Eliseev présentent leurs sincères condoléances à toutes les familles des membres des chœurs Alexandrov et de tous les passagers qui viennent de périr lors de ce dramatique accident.

« Aujourd'hui, nous sommes sous le choc de la catastrophe dans laquelle ont disparu nos collègues de l'Ensemble des chœurs et danses Alexandrov. Non seulement ils étaient nos collègues, mais une très grande compagnie artistique militaire et je suis bouleversé d'apprendre la disparition de leur chef, mon condisciple et ami, le général Valery Khalilov. C'est une terrible perte pour la musique et l'art russe », lit-on dans un communiqué du général Victor Eliseev, chef d'orchestre et directeur des chœurs de l'Armée rouge.

Valery Khalilov était le nouveau chef de l'Ensemble de chants et danse de l'Armée russe Alexandrov depuis mai 2016. Il a récemment proposé à son ami M. Eliseev d'organiser ensemble un concert à Moscou.

« Tous les membres des chœurs de l'Armée rouge de la Garde nationale russe se joignent à moi pour témoigner toute leur amitié aux familles des membres de l'ensemble Alexandrov et aux familles de toutes les victimes de cette tragédie et leur adresser nos sentiments les plus affectueux dans cet instant dramatique », ajoute le général.

Thierry Wolf, producteur et manager des chœurs de l'Armée rouge MVD pour le monde s'est également exprimé dans une interview à Sputnik sur cet accident atroce. M. Wolf prépare actuellement une série de concerts en Israël, Russie et en Europe pour Julien Dassin, le fils de Joe Dassin, avec les Chœurs de l'Armée Rouge MVD de la Garde Nationale Russe dirigés par le Général Eliseev.

« Victor Eliseev est très peiné, car il vient déjà de perdre son ami, l'ambassadeur de Russie en Turquie, puis arrive maintenant cette tragédie avec ces artistes qui appartenaient à l'autre ensemble académique russe (Alexandrov), pour lequel il a toujours eu le plus grand respect, et la disparition de son ami du conservatoire Valery Khalilov. C'est un moment douloureux pour lui et toute la Russie que de perdre tous ces gens, toutes les victimes de ce terrible crash », a expliqué Thierry Wolf.

Le général Eliseev c'est personnellement déplacé ce matin en compagnie de son épouse, du colonel Shustikov et plusieurs de ses artistes pour déposer des fleurs au siège de leurs collègues de l'Ensemble Alexandrov.

Avant de prendre ce vol fatal à destination de la Syrie, le général Khalilov a envoyé un message à M. Wolf, « espérant probablement pouvoir de nouveau travailler ensemble ».

« De mon côté, je dois dire que j'avais travaillé voici plusieurs années déjà avec l'ensemble Alexandrov, alors sous la direction de Vitkor Feodorov. Et voici deux jours, le général Khalilov, le nouveau chef d'Alexandrov, sachant sans doute que j'étais à Moscou, m'avait envoyé un très gentil courrier quelques heures seulement avant de prendre cet avion! C'était un grand musicien, Je pense qu'il a apprécié l'incroyable succès de l'ensemble des chœurs de l'Armée rouge de la Garde républicaine de son ami Victor Eliseev et souhaitait que nous travaillions aussi ensemble. Ils avaient prévu avec Victor Eliseev de faire un concert réunissant les deux grands ensembles académiques russes pour un concert caritatif exceptionnel à Moscou. C'est bouleversant », souligne Thierry Wolf.

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs de l'Ensemble Alexandrov et des journalistes. L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

