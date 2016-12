Mireille Mathieu «bouleversée» par le crash du Tu-154 russe

La chanteuse française Mireille Mathieu, qui se produit régulièrement depuis 1967 avec les Chœurs de l'Armée rouge, dont une soixantaine de membres ont péri dans le crash ce matin, s'est déclarée dimanche « bouleversée par cette tragédie qui endeuille le monde de la musique ».

« J'ai énormément de chagrin. Mon cœur, mes pensées vont à leurs familles et à la Russie. Depuis plus d'un siècle, ces magnifiques voix sont un joyau de la Russie », a-t-elle partagé à l'AFP. « Ces chœurs me portaient littéralement en scène, et aujourd'hui ces voix d'or montent au ciel pour rejoindre le paradis des musiciens. C'est une immense tragédie », a déploré la chanteuse.

La première fois que l'Ensemble Alexandrov a accompagnée Mireille Mathieu, c'était en 1967, lors de sa première tournée en Russie. Quelques mois après, en novembre, ils se sont retrouvés sur la scène du Palais des sports à Paris pour plusieurs récitals.

« Nous avons fait une grande tournée en Russie en 1987, notamment à Moscou et Leningrad. L'Ensemble était alors dirigé par Boris Alexandrov, le fils de son fondateur », s'est-elle également rappelée.

« Avec ses merveilleux chœurs, Valéri Khalilov me dirigeait depuis des années sur la place Rouge pour le Festival international des Musiques militaires qu'il a fondé. La dernière fois, c'était en septembre dernier », a-t-elle poursuivi. « L'an prochain, nous devions célébrer les dix ans du festival. C'était un musicien hors pair, comme tous les chanteurs qu'il dirigeait ».

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

