Site du FN limité d’accès en Russie: pour une fois que les hackers n’y sont pour rien…

Plusieurs pays, dont la Russie et la Turquie, se sont retrouvés limités dans leur accès au site officiel du Front national entre lundi et mardi matin. Ce blocage fait suite à différentes menaces ou opérations anormales qui ont été détectées par le pare-feu du site du parti politique français, lequel a procédé automatiquement au blocage des pages de contact afin de préserver l'ensemble du site, a appris Sputnik auprès d'une source au sein du FN.

L'interlocuteur de l'agence a précisé ne disposer d'aucune preuve que ces attaques venaient de hackers russes. Et de souligner que le site du Front était la cible régulière d'attaques de ce type venant de différents pays du monde et qu'en 2012, lors de la campagne électorale de Marine Le Pen, son administration avait été obligée de bloquer toutes les IP étrangères pour éviter les attaques.

Cette limitation d'accès provisoire a toutefois suscité la réaction de certains médias, dont ukrainiens, qui n'ont pas tardé à accompagner leur article d'un titre criant du genre « Les hackers du Kremlin sont interdits d'attaques contre le site du parti de l'"amie de Poutine", Marine Le Pen », « L'amie de Poutine accuse la Russie de cyberattaques ».

Mais rassurez-vous : le site est à nouveau en libre accès. Mardi matin, la rédaction de Sputnik France a essayé d'adresser depuis son siège de Moscou un message à Nicolas Bay par le biais du site du Front national. Mais la première tentative s'est soldée par un échec.

Peu de temps après, la rédaction a entrepris une seconde tentative et l'envoi a bien eu lieu.

Heureusement, car on ne doute pas que les médias mainstream auraient sauté sur l'occasion pour publier des articles sur de prétendues attaques de hackers russes de gauche contre le FN.

