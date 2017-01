Nouvelle perle du maire de Kiev: l'Ukraine est le plus grand pays d'Europe

Vitali Klitchko, le maire-boxeur de Kiev, a donné une leçon de géographie « à l'ukrainienne » aux participants du 47e Forum économique mondial, qui se tient dans la ville suisse de Davos.

« Je viens d'Ukraine, un pays qui fait deux fois la taille de la France. L'Ukraine est le plus grand pays d'Europe », a déclaré le maire de la capitale ukrainienne.

Pourtant, il a dû confondre quelques petits détails. Premièrement, le plus grand pays d'Europe est la Russie (17,1 millions km² de superficie, dont 4,32 millions km² se trouvent en Europe).

La France est également beaucoup plus grande que M. Klitchko ne se l'imaginait: l'Hexagone fait 551 500 km², contre 603 628 km² pour l'Ukraine, soit seulement 52 128 km² de différence.

En outre, Vitali Klitchko estime que Kiev est l'une des plus grandes villes d'Europe de l'Est…

Les plus grandes villes de l'Europe de l'Est sont pourtant Moscou (plus de 11 millions d'habitants) et Saint-Pétersbourg (5 millions d'habitants). Kiev ne compte que 2,9 millions habitants.

Il ne nous reste qu'à féliciter la star de la boxe pour son patriotisme, qui ne s'embarrasse pas de détails géographiques sans intérêt…

