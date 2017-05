Petit tailleur bleu: Brigitte Macron sur les traces de Melania Trump?

À peine Brigitte Macron avait-elle foulé le tapis rouge de l'Élysée pour la passation de pouvoir entre son mari Emmanuel Macron et François Hollande que plusieurs observateurs ont souligné la ressemblance entre son tailleur et celui qu'arborait Melania Trump lors de l'investiture de son mari.

L'ancienne professeur de français et de théâtre de 64 ans était habillée d'une veste et d'une robe bleu lavande, dessinés « spécialement par le créateur Nicolas Ghesquiere de la maison Vuitton » comme l'a indiqué Laurence Haïm, porte-parole d'Emmanuel Macron, sur son compte Twitter.

Un ensemble très élégant, mais que certains n'ont pas manqué de comparer avec la tenue désormais célèbre de Melania Trump.

Tenue de Brigitte Macron copiée sur celle de Melania Trump le jour de l'investiture #passationdepouvoir pic.twitter.com/CkUBLj0uqN — Benoît (@Lanufi) 14 мая 2017 г.​

Le bleu serait la couleur des premières dames? #MélaniaTrump #BrigitteMacron

En tout cas très belle tata Brigitte! #Macron2017 — Hana D (@HanaMalika_D) 14 мая 2017 г.​

#BrigitteMacron vs auriez dû vous distinguer de Melania T. On sait que le bleu donne bonne mine mais les couleurs ne manquent pas. Dommage — Visa (@VideiraIsabelle) 14 мая 2017 г.​

Certains ont estimé que la tenue de Brigitte Macron lors de l'investiture faisait penser à celle de Melania Trump, elle-même inspirée celle de Jackie Kennedy.

Certains internautes ont fait remarquer que les robes des premières dames rappelaient en outre une des robes de la reine Elizabeth II.

Moins flatteurs, certains estiment que la robe de Brigitte Macron ressemble à la tenue des hôtesses de la Pan Am…

#BrigitteMacron a piqué la tenue des hôtesses de la Pan Am?

allez welcome;) pic.twitter.com/dBLEhjDTp5 — Shanpura (@shaanpura) 14 мая 2017 г.​

… ou rappelle celle de l'héroïne du Cinquième élément 20 ans après. Quelle fantaisie!

