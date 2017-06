Bénéfices ou social: pour qui roule Michelin?

La décision de Michelin de supprimer près de 1.500 postes de cadres et agents de maîtrise aux États-Unis et dans la région de Clermont-Ferrand est provoquée «par la concurrence chinoise violente sur le marché mondial», a révélé à Sputnik Gérard Lutique, président du groupe de réflexion économique Cercle Kondratieff.

«Les Chinois y arriveront, parce qu'on se laisse faire. Les Américains sont dans le même panier. L'Europe est trop faible aujourd'hui pour faire face au géant qui est la Chine», a annoncé l'expert.

«On nous promet la diminution de 5.000 postes jusqu'en 2021», a déclaré à Sputnik Hervé Colas, coordinateur du syndicat Force ouvrière branche caoutchouc.

Selon M.Lutique, «Michelin se défend comme il peut» car «le système français a 50 ans de retard». D'après lui, la situation autour de Michelin est liée à la concurrence.

«Le même cas [se produit, ndlr] avec le travailleur polonais du bâtiment, qui accepte moins que le SMIC, du coup, le travailleur français n'est pas compétitif», a souligné Gérard Lutique.

D'après lui, «licencier 500 personnes» serait plus raisonnable que «ne pas licencier et plus tard virer 5.000».

Des négociations entre Michelin et les syndicats se tiendront entre juillet et décembre 2017, d'après M.Colas.

Gérard Lutique a également indiqué que parmi les nouveaux députés qui viennent d'être élus, il y a des chefs d'entreprise, des emplois. Ainsi, c'est «le peuple qui a la voix et pas les politiques qui en font leur métier et n'ont fait que ça toute leur vie».