Des scènes apocalyptiques de l’ouragan Carmen immortalisées par des internautes

Des arbres déracinés, des bâtiments détruits, des rues envahies par l’eau… Des utilisateurs de Twitter partagent des photos et des vidéos qui immortalisent des conséquences désastreuses de la tempête hivernale Carmen qui a frappé la France ce dimanche.

Ainsi, on peut voir que des rafales de plus de 100 km/h et des pluies torrentielles ont balayé tout sur leur passage.

Des arbres ont été déracinés perturbant ainsi le trafic, comme à Toulouse.

⚠️ Circulation difficile sur le périphérique Ouest de #Toulouse: des arbres sont tombés sur la route suite à la tempête #Carmen. RT SVP ⚠️

​Près de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques, un homme d'une soixantaine d'années a été tué par la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait, selon la gendarmerie de Pau.

​Des internautes ont également diffusé de nombreuses vidéos et clichés où on observe d'énormes vagues sur le littoral causées par des vents tempétueux.

​Carmen, troisième tempête hivernale après Ana et Bruno en décembre, a été annoncée pour lundi matin, mais dès dimanche après-midi l'ouest du pays a été touché par des pluies parfois accompagnées de rafales de vent de 60 à 80km/h ainsi que par de grandes vagues sur le littoral.

Ce lundi, 40 départements ont été placés en vigilance orange. Des rafales de vent ont atteint plus de 100 km/h.