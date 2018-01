La tempête Eleanor prive d’électricité 200.000 foyers en France

Environ 200.000 foyers étaient privés d'électricité à 9h, ce mercredi dans un grand quart nord-ouest de la France en raison de la tempête Eleanor qui souffle en France avec des rafales à plus de 140 km/h. 51 départements sont désormais placés en Vigilance Orange.

Alors que la tempête Carmen vient de quitter l'Hexagone, la France est de nouveau frappée de plein fouet par la nouvelle tempête Eleanor qui a déjà privé d'électricité environ 200.000 foyers à 9h ce mercredi, affectant un grand quart nord-ouest du pays.

Les principales régions touchées ont été jusqu'à présent la Normandie avec 50.000 foyers, la Picardie 30.000, la Lorraine 30.000 foyers, l'Ile-de-France 30.000 foyers, la Champagne-Ardenne 20.000 foyers, le Nord Pas-de-Calais 15.000 foyers, a indiqué Enedis dans un communiqué.

​Comme le précise l'AFP, environ 2.000 agents travaillent à rétablir la situation mais Enedis ne donne aucune heure de retour à la normale, précisant que «la situation reste très évolutive car la tempête continue de souffler violemment et se déplace sur d'autres régions».

2000 agents d'intervention d' #enedis sont sur le terrain pour réalimenter en électricité les 200000 clients impactés par le passage de la #tempête #Eleanor. Le #Service Public en action. Enedis rappelle qu'il ne faut pas toucher les fils tombés à terre. pic.twitter.com/68Dx1Gr2Zp — Enedis (@enedis) 3 января 2018 г.

Le prestataire électrique a également rappelé qu'il ne fallait en aucun cas tenter de toucher des câbles tombés à terre.

Selon Météo-France, les rafales de vents vont jusqu' à plus de 140 km/h. Des rafales de vents à 116 km/h à Anneville-sur-Mer(Manche), à 109 km/h sur l'Ile-de-Bréhat (Côtes-d'Armor), à 95 km/h au Havre (Seine-Maritime) ont été enregistrées à 02h00, a précisé Météo-France Rennes.

Tempête #Eleanor sur la France. Gros coup de vent sur Paris. Beaucoup de perturbations dans les transports et les entreprises ce mercredi. pic.twitter.com/Dsn6rC2oYG — Alexandre Gagné (@alexandre_gagne) 3 января 2018 г.

​En raison de ces rafales, la circulation des camping-cars, des véhicules tractant une caravane, des poids-lourds à vide, des motos et des piétons est interdite dans les deux sens sur le pont de Normandie et le viaduc du Grand Canal dans les départements de l'Eure et de Seine-Maritime, a indiqué Bison Futé.

​D'après les médias, 51 départements sont placés en Vigilance Orange.

​Il est prévu qu'Eleanor poursuivra sa course mercredi dans la matinée vers le nord-est de la France et la Corse.

© AFP 2017 Loic Venance Après Carmen, Eleanor met 48 départements en vigilance orange en France

Dans les Alpes du Nord, les vents vont se renforcer surtout à partir de mercredi matin pour atteindre 100 km/h en montagne, en moyenne altitude et de 120 km/h à 180 km/h en haute altitude. Par mesures de sécurité, la station de Val Thorens en Savoie a annoncé la fermeture de la partie haute de son domaine skiable mercredi et jeudi, le vent s'ajoutant à des chutes attendues exceptionnelles de neiges.

Eleanor a commencé à toucher la France dans la nuit de mardi à mercredi et une cinquantaine de départements ont été placés en vigilance orange jusqu'à jeudi 03h00, en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes et en Corse.

C'est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h.