Et si Marine Le Pen cédait sa place pour la présidentielle de 2022? Les Français divisés

La dirigeante du Front national (FN) a affirmé ne pas exclure la possibilité de soutenir à la prochaine élection présidentielle un autre candidat du parti si cette personne est plus capable qu'elle d'en promouvoir les idées.

«Au prochain congrès [qui] précédera la présidentielle, le président du Front national élu sera le candidat à la présidentielle», a précisé Marine Le Pen, intervenant jeudi au «rendez-vous politique» de l'Association de la presse étrangère.

«Si je suis la mieux placée pour porter nos idées et pour rassembler autour de moi, je le serai. Si les adhérents du Front national considèrent qu'il y a quelqu'un de mieux placé que moi, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Moi, je me bats pour des idées. Je ne me bats pas pour ma carrière personnelle», a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'elle allait soutenir le candidat «qui incarne mieux que moi nos idées».

Les opinions des utilisateurs des réseaux sociaux se sont rapidement divisées. Certains ont salué la décision prise qui montre, selon eux, une attitude juste de Mme Le Pen:

Voilà la position d' une personne qui s'inquète vraiment pour la #France,Marine le Pen est prête de céder sa place pour #Presidentielle2022 "Si les adhérents du FN considèrent qu'il y a quelqu'un de mieux placé que moi, ça ne me pose aucun problème."https://t.co/KErezgpBso — un_brave_homme (@RobertMerle8) 15 февраля 2018 г.

Une seule responsable politique en France considère qu’elle se bat pour la France; la seule à avoir compris la conception gaullienne de la politique: « il est des moments qui dépassent nos pauvres existences ». Loin du prurit narcissique macronien… https://t.co/rP9CTsDotF — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 15 февраля 2018 г.

Merci à @MLP_officiel de se battre pour ses Idées et ses Convictions afin de Défendre la #France et les Français. C'est rare en Politique, c'est à souligner. Prête à soutenir un Candidat plus Rassembleur à la Présidentielle 2022 https://t.co/Vnuiy0RPiz — BleuBlancRouge4369 (@BBR4369) 15 февраля 2018 г.

D'autres ont pas considéré que Marine Le Pen n'avait pas été convaincante:

Quand je vois @MLP_officiel parler déjà de la présidentielle 2022, ça prouve qu'elle en a rien à foutre de la France et qu'elle vise uniquement le poste pour les avantages qu'il procure.

D'ailleurs, y aura-t-il une présidentielle en 2022 s'il y a une révolution avant? — Durandil (@Durandil74) 15 февраля 2018 г.

Certains ont souligné que cette déclaration était faite quatre ans avant la date des prochaines élections:

Présidentielle 2022… euh Vs êtes pas un peu de bonne heure 🤔😁 — Astrid (@AstridJMF) 15 февраля 2018 г.

D'autres encore se sont demandé comment ce tournant pourrait faire basculer le rôle d'autres candidats potentiels à l'approche de l'élection.

Vous faites de l'enfumage @MLP_officiel

Tout le monde sait, adhérents et sympathisants en tête, que @Marion_M_Le_Pen représente mieux que vous, désormais, les fondamentaux du #FN, ceux que vous avez trahis, en même temps que @lepenjm…#Presidentielle2022https://t.co/FVRqagrFkB — TjrsDebout (@TjrsDebout) 15 февраля 2018 г.

Intervenant lors de l'émission Le Grand Rendez-vous sur la chaîne Europe 1, Marine Le Pen a affirmé qu'elle proposerait un nouveau nom pour son parti en mars, souhaitant transformer de cette façon le Front national en un parti d'opposition politique qui saurait rassembler une majorité pour la prochaine élection présidentielle française.

Emmanuel Macron a été élu Président de la République dimanche 7 mai avec 66,1% des voix selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur. 33,9% des Français ont voté Marine Le Pen. La présidente du Front national a dépassé son résultat du premier tour de l'élection présidentielle française et obtenu plus de 10 millions de voix au second tour, selon les chiffres du ministère. Ainsi, Marine Le Pen a établi un nouveau record pour le Front national.