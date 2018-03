Fumigènes et désordre à Paris: des manifestants en route pour la place de la Bastille

Voiture endommagée, jets de fumigènes, poubelles renversées, jets de bouteilles et sons de vitres brisées - rassemblé à la gare de l'Est, un autre groupe de manifestants, principalement des cheminots, fait route vers la place de la Bastille. Sputnik est en direct, depuis Paris.

Une nouvelle manifestation à Paris ce jeudi, jour où la France connaît la plus forte mobilisation depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Formée dans le calme à la gare de l'Est, une foule de manifestants s'est dirigée vers la place de la Bastille, jetant des fumigènes et des bouteilles sur son chemin.

Comme on peut le voir dans la vidéo tournée par notre collègue sur place, les manifestants ont brisé la fenêtre d'une voiture et ont jeté un fumigène à l'intérieur. En outre, ils n'ont pas cessé de jeter des bouteilles.

​Afin de dissiper la foule, la police a eu recours à des canons à eau.

​Détails à suivre…