Paris exige que Trump respecte la mémoire des victimes des attentats en France

«La France exprime sa ferme désapprobation des propos du Président Trump au sujet des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et demande le respect de la mémoire des victimes», a réagi le ministère français des Affaires étrangères en réaction aux propos de Donald Trump sur les actes terroristes meurtriers à Paris.

Alors que le chef de la Maison-Blanche avait déclaré que si le port d'armes était autorisé en France, les attaques terroristes qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015 auraient pu être évitées, la diplomatie française a exprimé son ferme désaccord avec cette idée.

«La France exprime sa ferme désapprobation des propos du Président Trump au sujet des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et demande le respect de la mémoire des victimes», lit-on sur le site du ministère des Affaires étrangères.

Le ministère a en outre souligné «l'efficacité et professionnalisme des forces d'interventions spéciales» ainsi que «la bravoure et l'héroïsme des policiers français» qui avaient permis de sauver «des centaines de vies».

© REUTERS / Yuri Gripas Donald Trump indique comment les attentats de Paris auraient pu être évités

Qui plus est, la diplomatie française a précisé que chaque pays définissait librement sa législation dans le domaine du port d'armes et que la France était «fière d'être un pays sûr où l'acquisition et la détention d'armes à feu sont strictement réglementées».

«La libre circulation d'armes au sein de la société ne constitue pas un rempart contre les attaques terroristes, elle peut au contraire faciliter la planification de ce type d'attaque», conclut le communiqué.

Une série d'attaques revendiquées par Daech* avait fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis en novembre 2015. Un des commandos avait tué 90 personnes dans la salle de concert du Bataclan.

*Organisation interdite en Russie