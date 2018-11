Quand deux religieuses esquissent quelques pas de danse devant les «gilets jaunes» (vidéo)

Ce mouvement semble donner de plus en plus de fil à retordre au gouvernement qui a durci le ton, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ayant appelé lundi soir «ceux qui veulent manifester» à respecter le «principe de la libre circulation». Ce mouvement a fait déjà un mort et 528 blessées, selon le ministère de l'Intérieur. Ce mouvement divise la France et les Français.

Mais cet élan n'est pas privé de parenthèses humoristiques. Comme on peut le voir sur cette vidéo postée et relayée sur les réseaux sociaux, où deux nonnes descendent de leur voiture pour aller danser avec entrain au milieu des «gilets jaunes».

Mais les «gilets jaunes» ne s'ennuient pas non plus quand ils n'ont pas de compagnie.

Et s'en donnent à cœur joie.

Les «gilets jaunes» prévoient une seconde journée de mobilisation et lancent sur les réseaux sociaux un nouvel appel à manifester souhaitant le rassemblement de «toute la France» à Paris le 24 novembre sur la place de la Concorde.

Les manifestations du 17 novembre ont réuni, selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, 287.710 personnes sur 2.034 sites. Ces chiffres sont néanmoins contestés par les organisateurs et l'opposition. Pour le syndicat France police-Policiers en colère, 1,3 million de «gilets jaunes» sont descendus dans les rues. Après trois jours de mobilisation des «gilets jaunes», les manifestants continuent ce mardi de bloquer des routes pour protester contre les taxes et la baisse du pouvoir d'achat.