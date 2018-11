Barrage des «gilets jaunes» forcé, CRS blessé, coups de feu… un conducteur a semé le chaos

Un accident grave a été enregistré ce jeudi matin près de la ville de Bonpas, non loin d'Avignon, quand un automobiliste au volant d'une Renault Twingo a forcé un barrage de «gilets jaunes», selon La Provence.

Le conducteur a été pris en chasse par deux motards du commissariat d'Avignon et deux motards CRS dont l'un, arrivé à hauteur de la Twingo, a tenté d'interpeller l'homme. Ce dernier a refusé d'obtempérer et a percuté plusieurs véhicules. Qui plus est, le motard CRS a été traîné sur plusieurs mètres après avoir été coincé entre la portière du véhicule et l'intérieur de l'habitacle. Son collègue a dû faire usage de son arme pour immobiliser la voiture.

L'automobiliste a alors pu être interpellé et placé en garde à vue. D'après le journal, il avait des stupéfiants dans son véhicule.

Le CRS blessé a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger.

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français se sont mobilisés le 17 novembre. Les manifestations ont réuni 287.710 personnes sur 2.034 sites, selon le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner, alors que le syndicat France police-Policiers en colère parle de 1,3 million de «gilets jaunes». La vague de mécontentement a également touché la Belgique où plusieurs sites pétroliers ont été bloqués par des manifestants.